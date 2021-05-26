ЦБ сообщил о рекордной "дыре" в валютном балансе банковской системы России Фото: Анастасия ОСИПОВА

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля текущего года продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе, которая в общем составила 15 млрд долларов. Такие данные Центробанк приводит в отчетности банковского сектора.

Как уточнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора, которые образовались в ноябре, стабильно нарастали и достигли исторического максимума в 15 млрд долларов на 1 мая.

Аналитик пояснил, что чистыми валютными активами называют разницу между активом и пассивом. Позиция при этом не должна равняться нулю. Поскольку валютный капитал у банковского сектора России отсутствует, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы являются «дырой» в валютном балансе.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Осадчий отметил, что согласно приведенным данным, 1 мая запасы наличной валюты у банков России составили всего 12,2 млрд долларов, поскольку средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 млрд.