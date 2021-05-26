Юрист рассказала, какие новые штрафы грозят владельцам квартир Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала года в России действуют новые штрафы для владельцев жилья в многоквартирных домах. Адвокат Ольга Сулим перечислила, за что могут выписать штраф.

Нарушением станет хранение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, а также товаров в аэрозольной упаковке.

Больше не станут закрывать глаза на вещи и мебель, расставленные на пути эвакуации. Многие часто оставляют хлам у эвакуационных дверей.

За загромождение люков на балконах и лоджиях и переходов между секциями тоже придется заплатить. Не в коем случае нельзя демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

- Если подобное сделали до вас, то нужно привести все в надлежащее состояние, - отметила адвокат в беседе с NEWS.ru.

Помимо этого, нельзя устраивать кладовые на лестничных клетках и хранить под лестничным маршами личные вещи, мебель и горючие материалы.

- Штрафы за данные нарушения от двух до пяти тысяч рублей. Если же последствия оказались тяжелыми, кто-то получил травму или умер, то речь будет идти об уголовной ответственности, - предупредила адвокат.

Еще одно нововведение 2021 года – это утилизация опасных отходов, таких как электрические лампы, ртутные термометры.

По новым правилам подобные предметы должны накапливаться в специально предназначенных для этого местах, но не в каждом доме есть возможность выделить специальное помещение.

- В таком случае органы местного самоуправления организуют их вне дома и сообщают адрес жильцам, - отметила Ольга Сулим.

За выброс опасного мусора в общий контейнер придется заплатить штраф до двух тысяч рублей.