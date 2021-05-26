Авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Стокгольм и обратно до 30 октября 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы в Стокгольм и обратно до 30 октября 2021 года включительно.

Ранее Шведское транспортное агентство заявило о своем решение временно отменить разрешение на авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании «Белавиа» на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

«Белавиа» также до 25 июня 2021 года приостанавливает рейсы в Латвию из-за решения Риги.

Напомним, после экстренной посадки самолета белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главреда Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который накануне дал признательные показания.

Как писал сайт kp.ru, на этом фоне участники саммита ЕС запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран содружества. Кроме того, несколько авиакомпаний уже приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих судов, а некоторый страны ограничили авиасообщение с республикой.