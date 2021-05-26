В США полиция получила ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Мэрилина Мэнсона обвиняют в нападении на видеооператора во время своего концерта Фото: EAST NEWS

Полиция американского города Гилфорд (штат Нью-Гемпшир) получила ордер на арест популярного рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, которого обвиняют в нападении на видеооператора во время своего концерта.

Инцидент произошел еще в августе 2019 года. Певец и его адвокат были уведомлены полицией штата об ордере, однако не посчитали нужным возвращаться в Нью-Гемпшир, чтобы ответить на обвинения, сообщается в Facebook полицейского департамента Гилфорда.

Уточняется, что действия Мэнсона квалифицируются как проступок «класса А» и грозят музыканту тюремным сроком до одного года и максимальным штрафом в 2 тыс. долларов. Тем временем адвокат Мэнсона Говард Кинг рассказал, что видеооператор потребовал от певца 35 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба. При этом он не предоставил представителя Мэнсона доказательств полученных травм, передает NBC New York.

Как писал сайт kp.ru, ранее звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко обвинила Мэнсона в насилии и подавлении воли.