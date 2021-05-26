Риэлторы предупредили о дефиците загородного жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

В России возник дефицит загородного жилья. Риэлторы предупреждают, что спрос на такую недвижимость вырос минимум в полтора раза в сравнении с допандемийным периодом.

Рекордные показатели фиксируются по всей стране. Есть регионы, где показатели бьют все рекорды.

Регионы, где стремительно растет спрос на частные дома:

Челябинск – увеличение в 3,5 раза,

Ростов-на-Дону – в 2,4 раза,

Пермь - в 1,6 раз,

Омск – в 1,5 раз,

Екатеринбург – 1,5 раз,

Тюмень - в 1,5 раз,

Москва – 1,4 раза,

Волгоград - 1,4 раза,

Санкт-Петербург – 1,2 раза,

Красноярск - в 1,2 раза.

- В среднем в регионах спрос на загородную недвижимость увеличился в полтора раза. В связи с этим везде наблюдается дефицит качественного предложения, -пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

На этом фоне продавцы стали завышать цены на данные объекты недвижимости.

Ценник в среднем вырос на 15-20% от рыночных значений. Риэлторы прогнозируют, что это не предел. Стоимость объектов может подорожать в 2021 году еще на 8-10%.

Риелтор Андрей Мазур отметил, что выбрать подходящий объект становится все сложнее. Решаясь на покупку дома или дачи нужно обращать внимание сразу на несколько важных критериев.

Прежде всего, эксперт посоветовал внимательно изучить документы — проведено ли межевание и нет ли ограничений по участку и дому, пишет ФАН.