Лукашенко: Сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления 26 мая заявил, что сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии.

- Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?, - отметил Лукашенко.

- Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" в РБ с айпи адресов Польши, - сказал президент.