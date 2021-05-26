Лукашенко про посадку Ryanair: я действовал законно, защищая людей

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя экстренную посадку самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, по всем международным правилам, защищая людей.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам . Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», - заявил он.

Как отметил Лукашенко, экипаж лайнера советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, однако все же принял решение приземлиться в Минске. Кроме того, белорусский лидер отметил, что Запад отказался от расследования инцидента.

Как писал сайт kp.ru, белорусский лидер также заявил, что сообщение о минировании самолёта поступило из Швейцарии.

Напомним, после экстренной посадки лайнера Ryanair в воскресенье, 23 мая, белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который накануне дал признательные показания. Из-за этого ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию резко обострилась.