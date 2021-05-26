Лукашенко: на западе отказались от расследования инцидента с Ryanair

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

На Западе отказались от расследования инцидента с самолетом Ryanair. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе своего выступления в среду, 26 мая, добавив, что на борту воздушного судна находился террорист.

Белорусский лидер призвал ответить «западных защитников» ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных, а также «кто платил подгонку, который убивал людей в братской Украине?».

«В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь», - заявил он в ходе своего выступления в парламенте.

Как писал сайт kp.ru, белорусский лидер сообщил, что заявление о минировании лайнера поступило из Швейцарии. По его словам, он действовал законно, по всем международным правилам, защищая людей на борту самолета.

Напомним, после экстренной посадки самолета Ryanair в воскресенье, 23 мая, белорусские правоохранители задержали находившегося на борту лайнера создателя Telegram-канала Nexta и главреда Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который накануне дал признательные показания.