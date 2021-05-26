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Политика26 мая 2021 10:36

Лукашенко: принуждение борта Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь

Президент заявил, что было сделано все, чтобы спасти людей
Анастасия РЫШКОВА
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Лукашенко заявил, что принуждение борта Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь.

Лукашенко заявил, что принуждение борта Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления 26 мая прокомментировал информацию о том, что самолет компании Ryanair был принужден к посадке истребителем МиГ-29.

- Это абсолютная ложь! Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации, - сказал президент.

- Мы делали все, чтобы спасти людей, - подчеркнул Лукашенко.