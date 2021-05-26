Лукашенко: принуждение борта Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь

Лукашенко заявил, что принуждение борта Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления 26 мая прокомментировал информацию о том, что самолет компании Ryanair был принужден к посадке истребителем МиГ-29.
- Это абсолютная ложь! Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации, - сказал президент.
- Мы делали все, чтобы спасти людей, - подчеркнул Лукашенко.