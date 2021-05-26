СК РФ: Японское судно двигалось в Охотском море без сигналов при плохой видимости

Японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» спас пятерых рыбаков

Рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» перед столкновением с российским судном РШ «Амур» в Охотском море не подавало сигналы, несмотря на недостаточную видимость, заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Японское судно в условиях тумана и недостаточной видимости находилось без подачи сигналов. В результате случившегося российские граждане не пострадали», – сказано на сайте управления.

Как сообщили в ведомстве, следователи инициировали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Как писал сайт kp.ru, 26 мая в Охотском море столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российский сухогруз «Амур», в результате японское судно перевернулось, а экипаж «Амура» спас пятерых рыбаков страны Восходящего Солнца. Агентство Kyodo сообщало, что трое японских рыбаков погибли.