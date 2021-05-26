Захарова назвала снятие российского флага в Риге «неприкрытым неуважением» России

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент со снятием российского флага в Риге, обвинила Латвию в «неприкрытом неуважении» государственной символики России.

Как заявила дипломат, подобные провокации пагубно сказываются на выстраивание двусторонних отношений, однако полностью отвечают политике русофобии латвийских властей. Объяснения со ссылкой на решения муниципальных властей выглядят неубедительными, подчеркнула Захарова.

«Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», – приводятся слова представителя МИД на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, на чемпионате мира по хоккею в Риге местные власти убрали российский триколор с площади, на которой были размещены флаги всех государств-участников соревнования, и заменили его на флаг российского Олимпийского комитета. Также вместо государственного флага Белоруссии на площади был поднят бело-красно-белый флаг, в настоящее время используемый оппозицией республики.

В Кремле инцидент с флагами назвали «вопиющим событием».