Лукашенко - Западу: вас нужно остановить сегодня, завтра будет поздно

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя возможный санкции Запада в отношении республики, обратился к западным странам с призывом остановиться, и отмтеил, что справедливость на стороне Белоруссии.

«Справедливость на нашей стороне. Остановитесь… вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно», - заявил белорусский лидер, обращаясь к Западу.

Лукашенко заявил, что, если Запад готовит санкции, то должен не забыть компенсировать затраты Белоруссии на законные антитеррористические мероприятия.