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Политика26 мая 2021 11:03

Лукашенко: мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны

Президент подчеркнул, что не позволит террористам применять манипуляции
Анастасия РЫШКОВА
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Президент подчеркнул, что не позволит террористам применять манипуляции.

Президент подчеркнул, что не позволит террористам применять манипуляции.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления 26 мая прокомментировал ситуацию вокруг посаженного на днях в Минске борта компании Ryanair, отметив, что это характеризует отношения с Западом.

- Мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны! Мы не позволим террористам и экстремистам манипулировать нами, - заявил президент.

Лукашенко рассказал, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.