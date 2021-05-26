Роскачество назвало пять прав покупателей, которые часто нарушают продавцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У покупателей на рынке прав не меньше, чем в магазине. Об этом напомнило Роскачество, которое в преддверии летнего сезона назвало пять часто нарушаемых прав и разъяснило, как добиться их соблюдения.

Во-первых, покупатель имеет право быть уверенным в безопасности продаваемых товаров. Каждый гражданин имеет право попросить продавца показать сертификаты соответствия и безопасности товаров, которые продается на рынок. В ведомстве уточняют, что если на рынке продаются товары животного и растительного происхождения, то в обязательном порядке должна быть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, через которую продукция может допускаться к продаже.

Покупатель также имеет право проверить, верно ли ему взвесили товар. Как отметили в Роскачества, на рынке контрольные весы должны быть установлены на доступном месте, где каждый сможет сразу проверить, не обвесили ли его. При этом гражданин может принести с собой сам небольшие весы, и никто не вправе запретить ему взвесить продукты после покупки и предъявить претензии при обвесе.

Кроме того, покупатель вправе требовать взвесить ровно столько, сколько ему нужно. Как отмечают в ведомстве, продавцы на рынках могут провоцировать тратить больше при так называемом «легальном перевесе», когда якобы случайно получается больше, однако можно требовать столько, сколько нужно, но не меньше минимальной единицы измерения - одного фрукта или, грамма. Продавец может отказаться, только если на товаре имеется этикетка с наименованием изготовителя и датой производства.

Продажа товаров без чека является нарушением, и при покупке он обязательно должен быть выдан покупателю. При этом отсутствие чека не препятствует возврату или обмену товара. Пищевые продукты можно вернуть без чека только в случае их низкого качества, а непродовольственный товар, такой как одежду или обувь, можно вернуть без чека в течение 14 дней с момента покупки.

Покупатель вправе вернуть продукты питания, только если они испорчены - битые, мятые, просроченные. Уточняется, что, если речь об одежде или электронике, то с претензиями покупатель может обратиться к изготовителю товара и даже поставщику эти данные есть на этикетках и в инструкции.

Ведомство рекомендует обратиться к администрации рынка, если действия продавца ущемляют ваши права, а также написать жалобу или претензию в двух экземплярах. Один отдать администрации, другой оставьте себе. Если подобным образом добиться справедливости не удается, обратиться в Роскачество, которое проведет проверку.