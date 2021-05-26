Более 70 россиян эвакуировали из сектора Газа

По меньшей мере 70 россиян были эвакуированы из сектора Газа, рассказали в российском посольстве в Палестине. Фото: REUTERS

По меньшей мере 70 россиян были эвакуированы из сектора Газа, рассказали в российском посольстве в Палестине.

Основная часть эвакуированных – женщины и дети, их вывезли из сектора Газа через КПП «Рафах». Россиян отправят сначала в Каир, затем самолет МЧС доставит их в Москву, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, 20 мая президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать россиян из сектора Газа.

Напомним, новый виток напряженности в палестино-израильском конфликте начался после того как израильские власти не выполнили требования ХАМАС по отводу правоохранителей от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Нынешнее арабо-израильское противостояние обострилось с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Столкновения между протестующими евреями и арабами, давно уже ставшими для правоохранителей Израиля рутиной, обострились и переросли в открытый конфликт. Из сектора Газа полетели ракеты, Израиль ответил авиаударами. В результате атак погибло около 300 человек, большинство из которых составили палестинцы. На данный момент достигнуто соглашение о двухстороннем прекращении огня.