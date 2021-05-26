В России 26 мая 2021 выявлено 8 373 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 26 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 026 168 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 83 регионах страны. Наибольшее число инфицированных зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 2 416. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 839 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 744.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 406 летальных исхода, а вылечили 9 135 пациента с COVID-19. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 119 600 заболевших коронавирусом, всего выздоровели 4 642 090 человека.