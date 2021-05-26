Соцсети обязаны локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля 2021 Фото: REUTERS

Соцсети, в том числе Facebook и Тwitter, обязаны до 1 июля текущего года локализовать в России базы данных российских пользователей. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, которое состоялось в среду, 26 мая.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», - было сказано на слайде, который представил заместитель главы Роскомнадзора.

Напомним, в начале появилось сообщение о том, что Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. В отношении социальной сети в суд поступило шесть протоколов, по каждому из которых грозит до 4 миллионов рублей. И за такое же нарушение дополнительный штраф в размере по 20 миллионов рублей могут назначить Google и Facebook. На которые поступило по пять протоколов.

Месяц назад суд наложил на компанию сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 миллиона рублей, также было принято решении о продлении мер по замедлению трафика соцсети.