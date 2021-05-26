Лукашенко: будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря и Балтики

Президент подчеркнул, что власти вынуждены были развернуть самолет Ryanair после сообщения о минировании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие для Белоруссии европейского неба: будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря и Балтики.

Во время своего выступления он рассказал, что власти были вынуждены развернуть самолет компании Ryanair после информации Швейцарии о его минировании. Лукашенко отметил, что Запад слишком быстро и остро отреагировал на ситуацию. По словам президента, обвинения европейских коллег были сделаны под копирку.