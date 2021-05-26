Более половины россиян предпочитают покупать отечественные товары

Российские товары выбирают 60% мужчин и 52% женщин, при этом отечественный продукт в фаворитах прежде всего у граждан старше 35 лет Фото: Shutterstock

Больше половины жителей России при прочих равных предпочитают отечественные товары иностранным, показало исследование AliExpress Россия и исследовательской компании ResearchMe.

Российские товары выбирают 60% мужчин и 52% женщин, при этом отечественный продукт в фаворитах прежде всего у граждан старше 35 лет. Для людей в возрасте от 18 до 34 лет предпочтительны иностранные товары, а для большинства молодежи страна производства не имеет значения.

Среди товаров локального рынка наиболее популярны у россиян продукты питания, ювелирные изделия, книги и одежда. Согласно исследованию, традиционными символами России большинство граждан считает продукцию исторических народных промыслов, кроме того, Россия ассоциируется у них с натуральными продуктами питания, ювелирными украшениями из драгоценных камней, книгами и кондитерскими изделиями. Также авторы исследования отмечают, что к символам современной России респонденты отнесли медицинские изделие и препараты.

Порядка 44% участников исследования считает, что государство должно оказывать поддержку российским производителям, но при этом только 5% россиян предпочтут купить более дорогой отечественный товар импортному аналогу. Также 13% опрошенных заявили, что выбор российского продукта – это демонстрация любви к своей стране.

Как показало исследование, чаще всего российские и зарубежные товары сравнивают в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и Санкт-Петербурге – 36% и 33% соответственно. Чувство гордости при покупке отечественной продукции испытывают больше всего в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – 17% при среднем показателе по России в 11%.

В Санкт-Петербурге, Приволжском федеральном округе, на Юге и Северном Кавказе половина жителей надеется на государственную поддержку местного бизнеса. Кроме того в Санкт-Петербурге российские одежду и обувь предпочитают больше, чем в остальных регионах страны – 25% против 20% по России. Отечественные автомобили любят больше всего в Москве – 9% при среднероссийском показателе в 6%.