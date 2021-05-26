Россиянке Сапеге грозит 12 лет за разжигание национальной розни. Фото: соцсети.

Россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске на днях, могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, ей грозит 12 лет лишения свободы.

Речь идет о третьей части статьи 130 УК Белоруссии. Ожидается, что сегодня девушка встретится с адвокатом, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в силовых структурах.

23 мая Сапеге летела из Афин в Вильнюс бортом Ryanair, экстренно севший в минском аэропорту из-за сообщения о минировании.

В самолете находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, который признали в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Протасевичу грозит 15 лет лишения свободы. София Сапега летела вместе с ним. Ранее она призналась, что была редактором запрещенного канала, который распространял личные данные граждан.

Напомним, что ранее страны ЕС назвали развороту и посадку борта компании Ryanair не правомерной. Брюссель запретил авиакомпаниям Белоруссии летать над своими территориями.

В своем выступлении 26 мая президент Александр Лукашенко заявил, что информация о минировании борта поступила из Швейцарии. Он подчеркнул, что страны ЕС слишком быстро отреагировали на сообщение о развороте воздушного судна. Лукашенко отметил, что беларусские авиакомпании могут совершать международные рейсы над нейтральным пространством Средиземного моря и Балтики.