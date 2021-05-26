Белоруссия рассматривает возможность ограничения транзита для Запада. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика рассматривает возможность ограничения транзита для Запада на фоне нестабильных дипломатических отношений.

"Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - сказал премьер, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что прогнозы Запада о стагнации и падении белорусской экономики не сбылись, она демонстрирует устойчивый рост.

Ранее Брюссель заявил о возможном введении санкций из-за ситуации с бортом компании Ryanair, который развернули в воздухе и посадили в Минске после сообщения о минировании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что сообщение об угрозе поступило из Швейцарии.