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Политика26 мая 2021 12:13

Белоруссия рассматривает возможность ограничения транзита для Запада

Премьер страны заявил, что меры будут болезненными для западных стран, занявших откровенно враждебную позицию
Анастасия РЫШКОВА
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Белоруссия рассматривает возможность ограничения транзита для Запада.

Белоруссия рассматривает возможность ограничения транзита для Запада.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика рассматривает возможность ограничения транзита для Запада на фоне нестабильных дипломатических отношений.

"Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - сказал премьер, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что прогнозы Запада о стагнации и падении белорусской экономики не сбылись, она демонстрирует устойчивый рост.

Ранее Брюссель заявил о возможном введении санкций из-за ситуации с бортом компании Ryanair, который развернули в воздухе и посадили в Минске после сообщения о минировании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что сообщение об угрозе поступило из Швейцарии.