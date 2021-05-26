Украина ввела запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября 2021

Украина ввела запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии Фото: REUTERS

Национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября текущего года. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее к регулятору с просьбой о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В апреле 2020 прошлого года уже приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Киев должен восстановить его после пандемии коронавируса. Однако с 1 января 2021 года из-за проблем с генерацией НКРЭКУ отменила право аннулировать аукционы по закупкам энергии. В итоге трейдеры смогли вернуться к поставкам из соседних государств. Из Белоруссии импорт возобновился 3 января, а из России - с 1 февраля.