Путин подписал закон об отмене налогового соглашения между Россией и Нидерландами

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 мая, российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами, которое говорит об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Как уточняется, налоговое соглашение с Нидерландами прекратит действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.