Граффитчики разрисовали «Буран» на Байконуре

Фотографии с разрисованным челноком разместил в среду один из пользователей Telegram

Неизвестные проникли на объект космодрома Байконур, где разрисовали недостроенный космический челнок «Буран».

Как сказано в заявлении Роскосмоса, в связи с инцидентом российская сторона считает необходимым передать «Буран» в один из музеев космонавтики. Этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру.

Представители госкорпорации заявили «Газете.Ru», что Роскосмос «приложит максимум усилий» для того, чтобы передать «Буран» в «достойное место». В корпорации подтвердили, что хотят отправить корабль в музей космонавтики.

Фотографии с разрисованным челноком разместил в среду один из пользователей Telegram. Граффитчики написали на «Буране» «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Авторы оставили под рисунками свои подписи.