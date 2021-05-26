Госдума в I чтении ужесточила требования к медкомиссии для кандидатов на владение оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 мая, Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении государственного контроля за оборотом оружия, который устанавливает запрет на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний.

Принятый документ вносит поправки в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Авторы инициативы предлагают ввести запрет на приобретение, ношение, а также использование и хранение оружия лицами, которые ранее не прошли медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием.

Согласно документу, выдачу справок смогут осуществлять только после прохождения специальной комиссии в исключительно учреждениях муниципальной или государственной системы здравоохранения. Как уточняется, проведение освидетельствования для владения оружием должно включать химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, а также психотропных веществ и их метаболитов. Кроме того, должно проводиться психологическое тестирование.

Все полученные справки будут храниться в единой электронной системе, доступ к которой будет у Росгвардии.

Напомним, 12 мая профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие после трагедии, которая произошла в казанской гимназии. Как писал сайт kp.ru, 18 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания на отказ в выдаче лицензий на приобретение оружия.