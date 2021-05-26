Россельхознадзор не увидел оснований для повышении цен на рыбную продукцию

В ведомстве считают, что некоторые СМИ разместили информацию о возможном повышении цен на рыбу по заказу отдельных представителей рыбоперерабатывающей отрасли. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Оснований для повышения цен на рыбу и рыбную продукцию нет, заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

В ведомстве считают, что некоторые СМИ разместили информацию о возможном повышении цен на рыбу по заказу отдельных представителей рыбоперерабатывающей отрасли. Таким образом производители пытаются уйти от ветеринарно-санитарного контроля, уверены в Россельхознадзоре.

Угроза роста цен на рыбную продукцию возникла якобы из-за досмотра подразделениями Россельхознадзора рефрижераторных контейнеров при перевозке рыбы с Дальнего Востока, рассказал «Коммерсанту» директор по производству компании «Полярная звезда» Антон Востриков. По его словам, представители надзорного ведомства досматривают около 90% рефрижераторов, что влечет убытки для операторов контейнеров в 300-400 млн рублей в год. Вместе с тем управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов считает, что избыточный контроль приносит убытки в размере 4-5% от оптовой цены рыбы.

Напомним, в феврале ритейлеры предложили повысить цены на птицу и яйца в России.

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