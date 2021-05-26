Птенец краснокнижного журавля вылупился в Московском зоопарке

Птенец венценосного журавля в Московском зоопарке. Фото: mos.ru

В Московском зоопарке вылупился птенец редкого венценосного журавля. Популяция этих птиц в мире снижается, и пернатых занесли в Международную красную книгу.

«Первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает. Наши обитатели были еще неопытны, поэтому орнитологи опасались, что они не смогут позаботиться о птенце. Мы решили не рисковать здоровьем малыша и переселили его в отдельный вольер в павильоне «Дом птиц», — цитирует гендиректора столичного зоопарка Светлану Акулову РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Как отметили в питомнике, сейчас птенец уже подрос и немного окреп. По словам сотрудников зоопарка, малыш растет здоровым и очень любознательным, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике спасли медвежонка-сироту. Сначала детеныша белого медведя выкармливали вахтовики, а потом с острова Большевик зверя забрали сотрудники Московского зоопарка, передает телеканал «360».