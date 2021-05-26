Губернатор Василий Орлов: «За три года отремонтируем все поликлиники в Амурской области»

Детская поликлиника в селе Константиновка 26 мая открылась после капитального ремонта. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области за три года будут отремонтированы все поликлиники, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Планируется, что в этом году работы пройдут в пяти медучреждениях Приамрурья. Одно из них – детская поликлиника в селе Константиновка 26 мая уже открылось после капитального ремонта.

Работы здесь начались в сентябре, и меньше чем за год строители отремонтировали здание самой детской поликлиники и детское отделение стационара больницы в Константиновке. Для жителей села ее открытие – это большое событие, как и для всего региона: константиновская поликлиника стала первым медучреждением, отремонтированным и организованным по современным стандартам в сельской местности. Теперь этот опыт будет растиражирован на все сельские районы Приамурья.

- В последние три года благодаря нашему губернатору ремонтам объектов здравоохранения на сельских территориях уделяется большое внимание, очень много делается, - отметила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева во время церемонии открытия. - Здесь, в Константиновке, строители провели прекрасный ремонт, поликлиника оснащена новым современным оборудованием и мебелью. Жители села смогут получать качественную, достойную медицинскую помощь.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт поликлиники из регионального бюджета выделили 37,4 миллиона рублей. Еще 18 миллионов направили на ремонт детского отделения стационара. Дополнительно областной бюджет выделил средства на покупку новой мебели и современного оборудования. Теперь поликлиника будет работать по принципу бережливых технологий: в ней появилась открытая регистратура и система электронной очереди.

- В этом году мы ремонтируем пять детских поликлиник на территории области. На эти цели из областного бюджета выделили 700 миллионов рублей, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Помимо уже открытой поликлиники в Константиновке работы идут в детской поликлинике № 3 города Благовещенска, в Зее и Райчихинске. Ремонтируется фасад детской поликлиники в Тынде. Работы на этих объектах завершим в этом году. В ближайшие три года постараемся привести в порядок все медицинские учреждения – как детские, так и взрослые.

По словам главы региона, в тех районах, где не хватает медицинских учреждений, будут построены новые поликлиники.

- В планах уже в этом году построить фильтр - приемник к 1-й поликлинике в Благовещенске и начать строительство новой поликлиники на 380 мест в областном центре. Жители области должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, без задержек и в комфортных условиях, - подчеркнул Василий Орлов.