Xiaomi выиграла суд у Пентагона и вышла из списка «китайских военных предприятий»

Американские инвесторы получат возможность на законных основаниях приобретать акции Xiaomi Фото: REUTERS

Суд в Соединенных Штатов признал недействительным решение Министерства обороны США о внесении производителя потребительской электроники Xiaomi в список «китайских военных предприятий», в связи с чем с компании сняли ограничения, и американские инвесторы получат возможность на законных основаниях приобретать ее акции.

«Суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к т.н. китайским военным компаниям, - говорится в сообщении, распространенном компанией.

В документе отмечается, что Xiaomi продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты для того, чтобы «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.

Напомним, в январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью Пекина. На находящиеся в «черном списке» корпорации распространяется действие указа о запрете американских инвестиций. Под ограничение попала и Xiaomi. Как писал сайт kp.ru, в середине мая военное ведомство США и Xiaomi достигли соглашения об отмене запрета на инвестирование в корпорацию на время судебных разбирательств.