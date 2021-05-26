Бойцы ВДВ совершили за год 69 тысяч прыжков

В Подмосковье на базе отдельного гвардейского соединения управления ВДВ под руководством командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова состоялось заседание Военного совета.

В Подмосковье на базе отдельного гвардейского соединения управления ВДВ под руководством командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова состоялось заседание Военного совета.

- По итогам зимнего периода обучения 2021 учебного года военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 69 тысяч прыжков с парашютом, было десантировано около 140 единиц боевой техники, вооружения и грузов, - сообщил Сердюков.

Генерал также напомнил, что в апреле 2021 года в ходе межвидового учения в Крыму из 40 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации (ВТА) одновременно было десантировано более 2 тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники.

Одной из основных тем Военного совета стало обсуждение итогов осенне-зимнего периода обучения 2020-2021 гг., в ходе которого войска продолжали выполнять задачи, касающиеся повышения своих боевых возможностей.