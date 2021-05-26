Постпред России при ЕС предрек очередной этап борьбы с "Северным потоком-2" Фото: REUTERS

Новый этап борьбы с проектом газопровода «Северный поток – 2» начнется во время сертификации, после завершения его строительства. Такое мнение высказал постпред России при Европейском Союзе Владимир Чижов.

«Построить его построят, но встанет вопрос о сертификации, о вводе в эксплуатацию, вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним», - сказал дипломат в интервью телеканалу «Россия-24».

Чижов добавил, что одной из стран, которые выступают против проекта, является Украина. По его словам, сделанные ранее заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что «все пропало», прозвучали «достаточно отчетливо».

Постпред напомнил, что ранее украинский лидер заявил, что видит риски для Киева в будущих переговорах президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина, указав на возможную отмену американских санкций против «Северного потока – 2», что, по мнению главы незалежной стало бы личным поражением для американского лидера.

Чижов также отметил одну из ключевых позиций некоторых европейских стран и США относительно проекта, а именно сохранение транзита российского газа через Украину.

«Когда строились эти газопроводы в советский период, именно США категорически возражали против строительства тех газопроводов, за сохранение которых они так сегодня борются», - добавил он, напомнив, что тогда потребовалась «немало политического мужества со стороны тогдашнего руководства ФРГ, Франции, Италии и других стран, которые вопреки давлению Вашингтона пошли на продолжение сотрудничества с нашей страной».