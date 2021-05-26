Россия упростила получение визы иностранными туристами

Для оформления туристической визы достаточно будет забронировать номер в гостинице Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче виз иностранным туристам сроком до полугода.

Если раньше иностранцы могли получить туристическую визу сроком до шести месяцев при наличии подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров, то теперь оформление визы возможно при бронировании места в гостинице, сказано в документе на сайте правовой информации.

Отмечается, что номер должен быть забронирован в гостинице из единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге и Ленобласти на время Евро-2020.