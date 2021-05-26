Захарова: Запад давно перешел к методам агрессии в информационном пространстве

Захарова заявила, что Запад давно перешел к методам агрессии в информационном пространстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 мая, выступая на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора, заявила, что Запад давно перешел к методам агрессии в информационном пространстве.

"Те приемы и те методы, которые применяются, свидетельствуют об информационной агрессии. Можно говорить информационные войны, можно по-разному, еще раз говорю, это квалифицировать, но это уже перешло за грань просто вмешательства, влияния или, так сказать, хождения по тонкой грани. Уже за грань перешли наши, в первую очередь западные, партнеры давно", - цитирует дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, сейчас нет просто вмешательства, двойных стандартов и влияния в информационной среде, но есть агрессия, которую можно квалифицировать по-разному. Она подчеркнула, что нет никакого ощущения того, что ситуация может развиваться по какому-то благожелательному сценарию.

Официальный представитель МИД указала, что агрессия Запада идет по двум трекам: внутреннему (юрисдикции информационного пространства России), и внешнему периметру.