Адвокат получил разрешение посетить Софью Сапегу в СИЗО КГБ Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение посетить девушку в СИЗО КГБ Белоруссии.

«Сегодня получено разрешение на посещение Софии. В ближайшее время намерен посетить ее по месту содержания», - приводит Sputnik сообщение ее адвоката Александра Филановича.

Ранее сообщалось, что россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что россиянка, задержанная в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки борта Ryanair, получит всю необходимую поддержку.

Напомним, Сапегу задержали белорусские правоохранители вместе с находившемся на борту создателя Telegram-канала Nexta и главреда Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который позже дал признательные показания.