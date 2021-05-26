Адвокат получил разрешение посетить Софью Сапегу в СИЗО КГБ Белоруссии
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Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение посетить девушку в СИЗО КГБ Белоруссии.
«Сегодня получено разрешение на посещение Софии. В ближайшее время намерен посетить ее по месту содержания», - приводит Sputnik сообщение ее адвоката Александра Филановича.
Ранее сообщалось, что россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что россиянка, задержанная в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки борта Ryanair, получит всю необходимую поддержку.
Напомним, Сапегу задержали белорусские правоохранители вместе с находившемся на борту создателя Telegram-канала Nexta и главреда Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который позже дал признательные показания.