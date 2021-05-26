Песков: задержанную в Минске россиянку Сапегу обеспечат консульской и юридической защитой

Представитель Кремля отметил, что Сапегу имеет право на защиту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 мая, что россиянка София Сапега, задержанная в Минске 23 мая, после экстренной посадки борта Ryanair, получит всю необходимую поддержку.

"Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что МИД РФ также пообещал всю необходимую поддержку Сапеге.

Он отметил, что несмотря на признание девушки после обвинений в связи с участием в незаконных акциях в Белоруссии она в любом случае имеет права на защиту.

София Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с создателем Телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Борт следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в Минске после сообщения о минировании, которая не подтвердилась. Как ранее сообщал портал kp.ru, 26 мая Сапега встретится с адвокатом.

По сообщениям СМИ Сапеге грозит 12 лет тюрьмы за разжигание национальной розни. Ранее она призналась в том, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала, распространяющего личные данные сотрудников министерства внутренних дел республики.