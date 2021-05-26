Кремль: нет оснований не доверять Белоруссии в заявлениях об инциденте с Ryanair Фото: Иван ВИСЛОВ

У России нет никаких оснований не доверять заявлениям Белоруссии об инциденте с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, она (Белоруссия) не сажала самолёт по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления в среду, 26 мая, заявил, что сообщения о минировании лайнера поступило из Швейцарии. По его словам, он действовал законно, по всем международным правилам, защищая людей на борту самолета, где находился террорист. Кроме того, белорусский лидер отметил, что Западе отказался от расследования инцидента.