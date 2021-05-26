Голландские судьи приступили к осмотру «Боинга», разбившегося в 2014 году на Украине

В Нидерландах проходит выездное заседание суда по делу о крушении малазийского «Боинга» рейса MH17, голландские судьи намерены ознакомиться с реконструкцией и останками лайнера. Фото: REUTERS

В Нидерландах проходит выездное заседание суда по делу о крушении малазийского «Боинга» рейса MH17, голландские судьи намерены ознакомиться с реконструкцией и останками лайнера.

Первые к осмотру приступят представители суда, поскольку ранее у них не было возможности увидеть обломки самолета. Затем к осмотру будут допущены сотрудники прокуратуры, адвокаты обвиняемого россиянина Олега Пулатова, представители родственников погибших и несколько журналистов, передает ТАСС.

Малайзийский Boeing 777, рейс MH17, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года был сбит над территории ДНР, предположительно, ракетой ПВО в ходе антитеррористической операции (АТО), проводимой Вооруженными силами Украины по приказу президента Украины Порошенко. Украина по-прежнему отрицает свою вину за применение средств ПВО против гражданского самолёта.

Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В 2018 году Группа выпустила промежуточный доклад, в нем говорилось, что Boeing был сбит ЗРК «Бук», и обвинила в происшествии Россию. Россия в ответ предоставила данные о принадлежности ракеты Вооруженным силам Украины (и номерные детали ракеты, обнаруженные на месте катастрофы), однако они не были учтены.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Нидерландах решили не привлекать Украину к ответу по делу MH17.