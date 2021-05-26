В Кремле призвали не ожидать слишком много от первой встречи Путина и Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам этой встречи, но все-таки исходить из того, что в конкретном прикладном плане это очень важное событие", - сказал Песков журналистам в преддверии саммита.

Пресс-секретарь российского президента также уточнил, что четкой договоренности по месту встречи президентов в Женеве пока нет.

"Это еще будем вместе с американцами смотреть и договариваться", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что президенты на встрече обменяются мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран.

Напомним, что встреча Путина и Байдена запланирована в Женеве 16 июня. Ранее российский лидер подчеркнул, что Швейцария может стать подходящим местом из-за своей нейтральной позиции к ситуации дипломатических взаимоотношений между РФ и США.