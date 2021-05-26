В Совфеде оценили угрозы Запада России после инцидента с самолетом Ryanair

По словам парламентария, Запад уже настолько преисполнился в своей ненависти к России, что повсюду видит «руку Москвы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные санкции Запада в отношении России после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске – это неадекватная реакция, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

По словам парламентария, Запад уже настолько преисполнился в своей ненависти к России, что повсюду видит «руку Москвы». Он отметил, что в Европе готовы использовать любое произвольное событие, лишь бы наказать Россию, невзирая на противоречие международным нормам.

«Такое впечатление, что они там с ума сошли. Неадекватность совершенная... Уже несложно понять их примитивную логику: русские виноваты всегда и во всем… За антисемитизм в том же самом цивилизованном мире преследуют по закону, в большинстве стран. А за русофобию – нет. Все сильнее ощущение, что за это даже поощряют», – сказал сенатор.

Как считает Цеков, решение западных перевозчиков закрыть авиасообщение с Белоруссией может сказаться на российских авиакомпаниях, если в Европе перестанут принимать суда, следующие из России через Белоруссию. При этом он отметил, что Москва всегда может ответить аналогичными мерами.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Белоруссии. После экстренной посадки самолета задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, внесенного в список причастных к терроризму лиц и ранее объявленного в розыск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления в среду, 26 мая, заявил, что сообщения о минировании лайнера поступило из Швейцарии. По его словам, он действовал законно, по всем международным правилам, защищая людей на борту самолета, где находился террорист. Кроме того, белорусский лидер отметил, что Запад отказался от расследования инцидента.

В России призывали Запад без эмоций оценить ситуацию с самолетом Ryanair.