Кремль не видит желания Европы разобраться с ситуацией вокруг посадки Ryanair

Кремль не видит желания ЕС разобраться с ситуацией вокруг посадки Ryanair. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду, 26 мая, отметил, что страны Европы не желают разбираться в ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

"Если это не так, наверное, кто-то это опровергнет. Мы не видели никаких опровержений. Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой. Пока стали рубить с плеча", - констатировал Песков.

По словам Пескова, сам инцидент должен "быть предметом какой-то попытки осмыслить и понять, что произошло". Песков напомнил о ранее сделанном заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что сообщение о минировании борта пришло из Швейцарии.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт компании Ryanair. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что это была экстренная мера после сообщения о минировании самолета. Ситуация вызвала отрицательную реакцию у многих европейских стран. Так, Брюссель заявил, что может закрыть для Белоруссии воздушные ворота и ввести против республики санкции. В ответ на это заявление, Лукашенко отметил, что белорусские авиакомпании могут совершать полеты над нейтральными территориями Балтики и Средиземного моря.