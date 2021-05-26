Лукашенко готов обсудить проблемы Белоруссии с Байденом и Путиным

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности обсудить проблемы республики с лидерами США и России, Джо Байденом и Владимиром Путиным.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы … Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко даже пообещал выслушать «все гадости», которые пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, напишет американскому для того, чтобы сказал их белорусскому лидеру.

Напомним, встреча Путина и Байдена должна состоятся в Женеве 16 июня. Ранее российский лидер подчеркнул, что Швейцария может стать подходящим местом из-за своей нейтральной позиции к ситуации дипломатических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков призвали не ожидать слишком много от предстоящего саммита.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что на пятницу, 28 мая, запланированы переговоры президентов России и Белоруссии. Белорусский лидер заявил, что на повестке встречи в первую очередь стоит вопрос экономики. В Кремле также не исключили, что белорусский лидер проинформирует российского коллегу о состоянии экономики в Белоруссии.