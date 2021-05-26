Путин подписал закон, запрещающий звуковую рекламу на зданиях. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, расположенного на внешних фасадах зданий, крышах и иных элементах строений. Это же относится и к жилым домам.

Известно, что закон о запрете использования звукового оборудования на зданиях вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Напомним, что с инициативой принятия такого закона ранее выступила дума Астраханской области.

Авторы отметили, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой и создает среди граждан напряженность. Они подчеркнули, что жителям домов, на которых есть звуковое оборудование, такая реклама создает дискомфорт.