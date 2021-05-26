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Экономика26 мая 2021 15:15

В России решили увеличить оклады военнослужащим

Повышение коснется как срочников, так и служащих по контракту
Абдулла ШАКИРОВ
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Увеличение окладов коснется как проходящих срочную службу, так и военнослужащих по контракту

Увеличение окладов коснется как проходящих срочную службу, так и военнослужащих по контракту

Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 октября 2021 года оклады военнослужащих по должностям и званиям будут повышены в 1,037 раза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Увеличение окладов коснется как проходящих срочную службу, так и военнослужащих по контракту. Оклады повысят также проходящим службу в Росгвардии, сотрудникам органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарным, таможенникам и начальникам органов фельдъегерской связи, сообщается на сайте правовой информации.

Кроме того, в 1,037 раза будут увеличены пенсии сотрудникам, уволенным из органов по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Как ранее писал сайт kp.ru, большинство россиян считают зарплаты политиков и банкиров неоправданно высокими, а четверть населения думают, что слишком много платят сотрудникам полиции.