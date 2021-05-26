Видео испытаний нового секретного оружия России появилось в сети Фото: скриншот

Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний нового неизвестного российского оружия.

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к видео на странице во «ВКонтакте».

Пользователи предположили, что на кадрах продемонстрировали тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Напомним, в марте Группа компаний (ГК) «Калашников» сообщала о намерении в скором времени выпустить собственный страйкбольный автомат АК-12, отметив, что новый автомат для страйкбола будет максимально использовать оригинальные компоненты АК-12. Чуть ранее генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал, что современных «хипстеров» и «поколение Z» может заинтересовать новое смарт-оружие МР-155 Ultima, которое способно синхронизироваться с мобильными устройствами.

«Калашников» уже наладил выпуск точной копии пистолета Макарова (ПМ) для военно-тактических игр - страйкбольного пистолета МР-659К. Производство этого образца осуществляется на Ижевским механическим заводе, на котором производится огнестрельный ПМ.