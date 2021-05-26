Словакия одобрила использование «Спутника V”. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Словакии одобрило в среду использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Вакцинация "Спутником V" должна начаться в Словакии не позже 7 июня. Минздрав готовит на этот счет соответствующее распоряжение.

Напомним, что препарат для профилактики коронавирусной инфекции был разработан российскими учеными центра имени Гамалеи летом прошлого года. Старейший научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты испытаний третьей фазы клинических исследований препарата. Отмечено, что его эффективность составила более 96%.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции по ускоренной программе уже зарегистрировали 67 стран мира.

Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна - единственная в мире, которая передает технологии по вакцинам.