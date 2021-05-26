Минздрав: случаев заражения коронавирусом животных от людей крайне мало

Ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев призвал не бояться контактировать с животными, так как случаев передачи коронавируса от человека животному крайне мало.

- Слава богу, случаи заболевания домашних животных от людей очень и очень редки. Тем не менее, есть вакцины для защиты животных, это нам говорит о том, что есть такой факт, но все-таки этим фактом пока можно пренебречь, — приводит слова Малышева "Интерфакс".

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новой угрозой развития ситуации с коронавирусной инфекцией является эпидемия коронавируса среди животных. Он отметил, что с большой вероятностью потребуется их массовая вакцинация от COVID-19. Гинцбург выразил надежду, что вакцинация животных станет "хорошей и эффективной", но отметил, что к вакцине для животных не следует предъявлять жесткие требования в плане безопасности.