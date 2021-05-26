КГБ Белоруссии: На Западе констатировали, что власть в стране устояла

Председатель КГБ республики Иван Тертель. Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Подрывная деятельность спецслужб не смогла дестабилизировать политическую ситуацию в Белоруссии, на Западе убедились в устойчивости власти президента страны Александра Лукашенко, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель во время выступления в Доме правительства.

По заверениям Тертеля, «беспрецедентное давление» извне не помешало Белоруссии жить в «нормальном ритме». Власти контролируют ситуацию на предприятиях, организациях и в учебных заведениях, а экономика развивается с «неплохой динамикой», сообщил председатель КГБ. Как заявил Тертель, в закрытых докладах иностранных спецслужб, а также подконтрольных им организаций в Белоруссии указывается, что «власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается». Глава ведомства заявил, что на том фоне беглые оппозиционеры впали в «уныние и апатию», передает «БелТА».

В своем выступлении Тертель призвал не расслабляться, поскольку за рубежом все еще намерены свергнуть действующую власть в Белоруссии. Враг, подчеркнул он, имеет колоссальные ресурсы и технологии и может работать на перспективу. По словам руководителя КГБ, на подрывную деятельность иностранными государствами направлены сотни миллионов долларов. Антибелорусская пропаганда будет проводиться среди молодежи, в том числе школьников, медицинских работников, представителей IT-индустрии, предпринимателей, предупредил Тертель.

Он заявил, что за рубежом хотят внести раскол в вертикаль власти и ищут предателей среди силовиков и госслужащих. Кроме того, заверил глава КГБ, иностранные спецслужбы нацелены на стремительный обвал экономики Белоруссии, чтобы стимулировать протестные настроения среди населения.

В среду президент республики Александр Лукашенко обвинил задержанного во время экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске Романа Протасевича в подготовке «кровавого мятежа» в Белоруссии.

Напомним, Протасевича, который является создателем Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, находился на борту лайнера Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая. Как писал Сайт kp.ru, накануне он дал признательные показания.