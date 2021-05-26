В Британии обнаружили на пляже почти тонну кокаина на сумму $113,3 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии прохожие обнаружили на пляже графства Восточный Сассек почти тонну кокаина. По предварительной оценке, сумма находки составляет 80 миллионов фунтов стерлингов (113,3 миллиона долларов США).

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте заявило, что по факту обнаружения наркотиков началось расследование.

"NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса", - сказано в релизе NCA.

Специалисты ведомства после взятия образцов из водонепроницаемых пакетов подтвердили что в них находится кокаин. В дальнейшем будет проведена полная криминалистическая экспертиза.

По мнению NCA, запрещенное вещество могло прибыть в Британию из Южной Америки. По данным ведомства к расследованию будут привлечены международные партнеры.