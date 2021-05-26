Президент Австрии: инцидент с самолетом в Минске — государственный угон и пиратство

Президент Австрии заявил, что инцидент с самолетом в Минске — это государственный угон и пиратство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийский лидер Александер Ван дер Беллен заявил, что инцидент с посадкой самолета в Минске — это государственный угон и воздушное пиратство.

- Произошедшее в воскресенье - это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги, — сказал он после переговоров с президентом Эстонии.

Ван дер Беллен призвал власти Белоруссии освободить задержанных, а также других политзаключенных. Также он сообщил, что совет Евросоюза поручил подготовить другие персональные и экономические санкции.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный в Минске, был боевиком-наемником батальона "Азов" Украины. В ведомстве отметили, что он применял полученный опыт в отношении Белоруссии. В частности, организовывал и руководил массовыми беспорядками.