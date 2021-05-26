Швейцария заявила, что не была в курсе "минирования" Ryanair. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии заявили, что не предупреждали Белоруссию о минировании борта компании Ryanair в минувшее воскресенье.

Так в ведомстве прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что электронное письмо о минировании рейса поступило из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.

"Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было", — сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального офиса по международным делам страны Пьер-Алан Эльтшингер.

Напомним, что ранее президент Белоруссии, комментируя ситуацию с экстренной посадкой борта Ryanair, заявил, что предупреждение о минировании пришло из Швейцарии. Он отметил, что реакция была незамедлительной, поскольку рисковать жизнями людей он не мог.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился самолет ирландской авиакомпании. После посадки с борта лайнера был снят основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.